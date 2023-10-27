Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, mesajında Türk milletinin istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı vurgulayarak, Cumhuriyet'in Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edeceğini belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milletinin istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla taçlandırıldığını ifade etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu belirten Şahin, "Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların ve soydaşların da umut kaynağı olduğunu aktaran Şahin, "Karakteri bağımsızlık olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Bu sebeple, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için milli değerlerle bilimin üstünlüğünü benimsemek, tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.