Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gümüşhane'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Gümüşhane'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk heykeline Vali Alper Tanrısever ve Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş'ın çelenk sunmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte Gümüşhane kent merkezinde vatandaşlar işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu, araçlar oldukları yerde kaldı. Törenin ardından Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerinin "Atatürk" temalı resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Öğrencilerin eserlerinin büyük beğeni topladığı serginin ardından Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan okul müdürü Hanife Akyol, Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşlardaki başarılarıyla büyük bir asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrensel bir kişi olduğunu söyledi. 10 Kasımların Atatürk'ün fikirlerinin daha iyi anlaşılarak tatbik edileceği günler olması gerektiğinin altını çizen Akyol, "Bugün bizler onu her zamankinden daha iyi anlayarak düşüncelerinden daha iyi istifade ederek, bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için daha iyi neler yapabiliriz onu düşünmeli ve zaman geçirmeden işe koyulmalıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından aynı okul öğrencileri tarafından Atatürk konulu oratoryo gösterisi yapıldı. Gösterinin ardından Vali Tanrısever ve protokol üyeleri öğrencileri tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - GÜMÜŞHANE