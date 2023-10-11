Gazetecilere Yönelik Tehditler Kınandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazetecilere yönelik tehditlerin artması üzerine bir açıklama yaparak, tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. TGC, gazetecilerin görevinin siyasi cinayetleri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu belirtti ve tehditlerin sorumlularının adli makamlar tarafından hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), "Türkiye bir hukuk devletiyse İçişleri Bakanlığı yapmış kişiler, parti yöneticileri, tarikat üyeleri eleştirildikleri haberleri gerekçe göstererek gazetecileri ölümle tehdit edemez. Son günlerde, siyasi cinayetlerin perde arkasını aydınlatmak için araştıran üyemiz Tolga Şardan ile gazeteci Alican Uludağ ve tarikatlarla ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen Bilal Güldem açıkça hedef gösterilmiş ve ölümle tehdit edilmişlerdir. Mesleğini yapan tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz. Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Gazetecilik suç değildir" açıklamasını yaptı.

Gazetecilere yöneltilen tehditlerin giderek artması TGC Yönetim Kurulu bugün bir kınama ve destek mesajı yayınladı. TGC açıklaması şöyle

"SAVCILARIN BU TÜR TEHDİTLERE KARŞI HAREKETE GEÇMELERİ GEREKİR"

"Türkiye bir hukuk devletiyse İçişleri Bakanlığı yapmış kişiler, parti yöneticileri, tarikat üyeleri eleştirildikleri haberleri gerekçe göstererek gazetecileri ölümle tehdit edemez. Türkiye'nin hala bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsak savcıların bu tür tehditlere karşı harekete geçmeleri gerekir. Son günlerde, siyasi cinayetlerin perde arkasını aydınlatmak için araştıran üyemiz Tolga Şardan ile gazeteci Alican Uludağ ve tarikatlarla ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen Bilal Güldem açıkça hedef gösterilmiş ve ölümle tehdit edilmişlerdir. Gazetecilerin görevi siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Gazetecilerin yaptığı haberlerde adı geçen kişiler ise hukuk yollarına başvuracaklarına gazetecileri tehdit etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Tolga Şardan, Alican Uludağ ve Bilal Güldem başta olmak üzere evrensel gazetecilik ilkeleriyle mesleğini yapan tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz. Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Gazetecilik suç değildir."