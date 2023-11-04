Gazeteciler Tutuklu Meslektaşlarına Destek Verdi

CHP 38. Olağan Kurultayı'nı takip eden gazeteciler, tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a destek olmak için kokart takarak dayanışma gösterdi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nı takip eden gazeteciler, tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a destek olmak için "Biz gazeteciyiz", "Gazetecilik yapıyoruz o kadar" yazılı kokartları yakalarına taktı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi, gazetecilerin fotoğraflarını paylaşarak, "Tutuklu meslektaşımız Tolga Şardan'ın sözünü, gazeteciler olarak çalıştığımız alanlara taşıyoruz. Biz gazeteciyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nı bugün Ankara Spor Salonu'nda takip eden gazeteciler, tutuklu T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan ile dayanışma göstermek adına "Biz gazeteciyiz", "Gazetecilik yapıyoruz o kadar" yazılı kokartları yakalarına taktı. ÇGD Ankara Şubesi, dayanışma gösteren gazetecilerin fotoğraflarını paylaştı. ÇGD Ankara Şubesi'nin X (Twitter) hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Tutuklu meslektaşımız Tolga Şardan'ın sözünü, gazeteciler olarak çalıştığımız alanlara taşıyoruz. Biz gazeteciyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tolga Şardan'ı serbest bırakın."