Gazeteciler Filistin'e Destek İçin Ortak Bildiri Hazırladı

Anadolu Yayıncılar Derneği, Filistin'e yönelik saldırının durdurulması için ulusal ve yerel basındaki gazetecilerin imzalayacağı ortak bildiri hazırladı. Bildiride, İsrail'in masum sivillerin bulunduğu yerleri bombalayarak binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olduğu vurgulandı. Batı medyasının ikiyüzlü tavrına dikkat çekilen bildiride, gazeteciler Filistinli mazlum insanların sesi olacaklarını belirtti.

Anadolu Yayıncılar Derneği, Filistin'e yönelik saldırının durdurulması için ulusal ve yerel basındaki gazetecilerin imzalayacağı ortak bildiri hazırladı.

Dernek, imza sürecinin devam ettiği bildiriyi kamuoyuna duyurdu.

Filistin topraklarının 75 yıldır işgal altında olduğu kaydedilen bildiride, bu süre içinde Filistin'de kan, göz yaşı ve katliamın eksik olmadığı vurgulandı.

İsrail'in, masum sivillerin bulunduğu yerleri bombalayarak binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olduğu belirtilen bildiride, "Bugünlerde ise İsrail devleti soykırım yapmaktadır. Bu acıların tek sorumlusu siyonist İsrail devleti elbette değildir, bu vahşete göz yuman Batılı ülkeler ve İslam ülkelerinin devlet başkanları da İsrail kadar suçludur." ifadeleri kullanıldı.

Batı medyasının ikiyüzlü tavrına dikkat çekilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Katliamı yapan İsrail olunca sesleri çıkmamaktadır. İsrail yanlısı küresel reklam şirketleri Batı medyasını kontrol altına almıştır. Bizler vicdanlı 500 gazeteci bu ambargoyu delerek Filistinli mazlum insanların sesi olacağız.

Öte yandan İsrail halkı inancı ve kültüründen dolayı hedef olmamalıdır. Bizler hiçbir din ya da millete düşman değiliz. Masum İsrailli çocuk ve kadınlar da bizim için değerlidir. Hatta sağduyulu Yahudiler de bizim insanlık adına paydaşımızdır. Bizler, onlarca yıldır süren bu işgale ve soykırıma karşı duranların safında yer alıyoruz. Halen devam eden bu soykırımı, İsrail terörünü, insanlık suçu olan saldırıları ve hukuk ihlallerini şiddetle kınıyoruz."