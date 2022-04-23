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Gazeteci Tufan Türenç, Ankara'da vefat etti

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Gazeteci Tufan Türenç, Ankara'da vefat etti

Gazeteci Tufan Türenç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında vefat etti.

ANKARA (AA) - Gazeteci Tufan Türenç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında vefat etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Türenç'in vefatı nedeniyle, eşi ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'i telefonla aradığı belirtildi.

Tufan Türenç'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Türenç ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tufan Türenç, Ankara, Politika, Haberler

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