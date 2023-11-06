Gazeteci Tolga Şardan, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edildi

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda yapılan itirazlar kabul edildi ve Şardan'ın tahliyesine karar verildi.

Bir haber sitesinde yazdığı yazıda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturacak sözler kullandığı iddiasıyla tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Tolga Şardan hakkında 31 Ekim'de bir internet haber sitesinde yazdığı "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazıda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturacak sözler kullandığı iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Şardan, soruşturma çerçevesinde Ankara'da gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 1 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuya ilişkin Şardan'ın avukatları bugün iki dilekçe ile birlikte müvekkillerinin tahliyesi için talepte bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçun niteliği ve tüm delillerin toplanmış olduğunu dikkate alarak, Şardan hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasının yeterli olacağı gerekçesiyle yapılan itirazları kabul etti. Hakimlik, Şardan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. - İSTANBUL