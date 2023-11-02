Gazeteci Tolga Şardan'ın Tutuklanması Kaygı Verici

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), "Meslektaşımız Tolga Şardan'ın yazdığı haber nedeniyle tutuklanması, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü adına son derece kaygı verici, tehlikeli bir gelişmedir. 'Gazetecilerin sadece yazdıkları haber ya da yazıdan dolayı cezalandırılmalarının önünü açar, sansür ve otosansürü kurumsallaştırır' diyerek, yasalaştırılması sürecinde itiraz ettiğimiz dezenformasyon düzenlemesi kapsamına sokularak gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması kabul edilemez. Gazetecilik kamuoyu adına gerçeklerin, doğruların ortaya çıkarılması ya da aydınlatılmasına yardımcı olmak gibi kutsal bir amaçla icra edilen bir meslektir. Parlamento Muhabirleri Derneği olarak, gazeteci Tolga Şardan'ın bir an önce tutukluluk halinin sonlandırılmasını, serbest bırakılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı gerekçe gösterilerek çıkarıldığı Ankara sulh ceza hakimliğinin kararı ile dün gece tutuklandı.

PMD, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. PMD'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tolga Şardan, gazetecidir. Gazetecilik suç değildir! Meslektaşımız Tolga Şardan'ın yazdığı haber nedeniyle tutuklanması, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü adına son derece kaygı verici, tehlikeli bir gelişmedir. 'Gazetecilerin sadece yazdıkları haber ya da yazıdan dolayı cezalandırılmalarının önünü açar, sansür ve otosansürü kurumsallaştırır' diyerek, yasalaştırılması sürecinde itiraz ettiğimiz dezenformasyon düzenlemesi kapsamına sokularak gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması kabul edilemez. Gazetecilik kamuoyu adına gerçeklerin, doğruların ortaya çıkarılması ya da aydınlatılmasına yardımcı olmak gibi kutsal bir amaçla icra edilen bir meslektir. Gazeteci Tolga Şardan da yine başka bir gazeteci Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı, yargının kendi içerisindeki en kritik makamlarca dile getirilmiş rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili gelişmeler kapsamında bir başka iddiayı gündeme taşımıştır. Bu çerçevede, haberin taraflarınca tekzip edilmesine bile fırsat verilmeden gözaltına alınıp tutuklanmasını basın ve ifade özgürlüğü, halkın haber alma hürriyeti adına ciddi bir tehdit olarak görüyoruz. Parlamento Muhabirleri Derneği olarak, gazeteci Tolga Şardan'ın bir an önce tutukluluk halinin sonlandırılmasını, serbest bırakılmasını talep ediyoruz."