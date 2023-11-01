Gazeteci Tolga Şardan Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Politika Haberleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Tolga Şardan'ın 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazısı nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.
Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.