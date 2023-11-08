Gazeteci Meslek Örgütü Üyeleri, Dezenformasyonla Mücadele Yasasının İptalini İstedi

Gazeteci meslek örgütü üyeleri, dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen kanunun iptalini talep etti. Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüşüyor. Gazeteciler, Anayasa Mahkemesi önünde toplanarak düzenlemenin iptal edilmesini talep etti. Barolar Birliği de gazetecilere destek ziyaretinde bulundu.

Gazeteci meslek örgütü üyeleri, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen kanun ile ihdas edilen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ve bu suça hapis öngören düzenlemenin iptalini istedi.

Anayasa Mahkemesi, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşüyor.

Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Basın Konseyi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın-İş Sendikası başkanları ile çok sayıda gazeteci, düzenlemenin iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde toplandı.

Gazetecilere, RTÜK üyesi İlhan Taşcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi.

"Biz gazeteciyiz" sözünün yer aldığı metal rozetlerin dağıtıldığı meslek örgütü üyeleri, "Sansür yasasına hayır", "Tuşlara özgürlük" ve "Gazetecilik yapıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazeteciler, TCK'ye eklenen madde ile yeni bir suç tipi olarak ihdas edilen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen maddenin iptalini istedi.

Barolar Birliğinden gazetecilere destek ziyareti

Bu arada, Anayasa Mahkemesi karşısındaki Ahlatlıbel'de toplanan gazetecilere, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ile baro üyeleri de destek ziyaretinde bulundu.

Erinç Sağkan, basın hürriyetini savunmak için geldiklerini belirterek, "Ancak basın hürriyetinin sadece gazetecilere tanınan bir özgürlük alanı olmadığını da çok iyi biliyoruz. Aslında bu 85 milyonun haber alma hakkını ve en temelde de çatı kavramı olan ifade hürriyetini ilgilendiren bir sorundur. 217/A maalesef ki dezenformasyonla mücadele için getirilmiş bir yasa değil, basına yönelik bir sansür yasasıdır." dedi.