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Gazeteci Elif Akkuş Sincan Cezaevinden Tahliye Edildi

Gazeteci Elif Akkuş, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edildi. Nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Elif Akkuş'un tahliyesine karar verdi. Elif Akkuş, 20 Ekim'den beri tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, çıkarıldığı hakimlikçe, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklanmıştı.