Gazeteci Cengiz Erdinç, yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Balıkesir'de gözaltına alınan Kısa Dalga yazarı ve gazeteci Cengiz Erdinç, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkma yasağı ve haftada bir gün imza verme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdinç'in avukatıyla görüşmesi polis tarafından engellenmişti.

Dün Balıkesir'de gözaltına alınan Kısa Dalga yazarı, gazeteci Cengiz Erdinç, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkma yasağı ve haftada bir gün imza verme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir Ayvalık'taki evinde dün gözaltına alınmıştı. Erdinç'in, gözaltına alındığını haber vermek için aradığı avukat Vural Ergül ile görüşmesi polis tarafından engellenmişti.

Cengiz Erdinç'in Balıkesir Adliyesi'nde avukatları olmadan Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiği öğrenildi. Erdinç ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Cengiz Erdinç'i yurt dışına çıkma yasağı ve haftada bir gün imza verme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.