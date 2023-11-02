Gazeteci Cengiz Erdinç Ayvalık'ta Gözaltına Alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç, bugün Ayvalık'taki evinden gözaltına alındı. Avukat Vural Ergül'den edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ergül, "Erdinç, ifade vermek için Ankara'ya götürülecek" dedi.

Gazeteci Cengiz Erdinç, bugün saat 16.00 civarı Ayvalık'taki evinden gözaltına alındı. Avukat Vural Ergül, sosyal medya hesabında "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı..." açıklamasını yaptı. Avukat Ergül, ANKA Haber Ajansı'na; "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Ayvalık'taki evinden yarım saat önce gözaltına alındı. Gazeteci Erdinç'in dijital materyallerine el konuldu. Şu an Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ünde olan Erdinç ifade vermek için Ankara'ya götürülecek" bilgisini verdi.