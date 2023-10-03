Gazeteci Ayşenur Arslan Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında terör örgütü propagandası yapma ve suçu övme suçlarından soruşturma başlattığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika