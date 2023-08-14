Gana Milletvekilleri, Nijer'e Olası Askeri Müdahale Konusunda Cumhurbaşkanını Uyardı

Gana'da milletvekilleri, askerin yönetime el koyduğu Nijer'e yönelik Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesi konusunda Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'yu uyardı. Milletvekilleri, Akufo-Addo'dan Ganalı askerlerin konuşlandırılmasına yönelik tüm hazırlık seferberliğini derhal durdurmasını talep etti.

Gana'da milletvekilleri, askerin yönetime el koyduğu Nijer'e yönelik Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesi konusunda Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'yu uyardı.

Milletvekilleri, Akufo-Addo'dan Ganalı askerlerin konuşlandırılmasına yönelik tüm hazırlık seferberliğini derhal durdurmasını talep etti.

North Tongu Bölge Milletvekili Samuel Okudzeto Ablakwa, yaptığı açıklamada, parlamentonun Nijer'e asker gönderme konusunu tartışmadığını belirtti.

Askeri müdahalenin ileriye dönük bir yol olduğuna inanmadıklarını kaydeden Ablakwa, milletvekillerinin diplomasi ve yapıcı diyaloğun araştırılması gerektiği görüşünde olduklarını söyledi.

Ablakwa, "Gana'nın cesur askerleri, zaten istikrarsız olan bölgede geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak şekilde patlaması kaçınılmaz olan kan gölünden ve tırmanan jeopolitik çatışmadan uzak tutulmalı." dedi.

Hem müzakere hem askeri müdahale masada

ECOWAS, Nijerya'da 10 Ağustos'ta düzenlediği zirvede, Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğunu vurgulamış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna işaret etmişti.

Bu kapsamda ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, "ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma" talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Askeri müdahale ilk kez 30 Temmuz'da gündeme gelmişti

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Temmuz'da ilk kez toplanmış, askeri yönetime Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS'ın askeri yönetime verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer askeri yönetimlerin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de Nijer'deki askeri yönetime destek açıklamasında bulunmuştu.