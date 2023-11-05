Gana'da 2024 Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, iktidardaki Yeni Yurtsever Parti (NPP), mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'yı aday olarak belirledi.

İktidar partisi NPP, ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adayını belirlemek için parti içinde ön seçim yaptı. Başkent Akra'da düzenlenen ve dört adayın yarıştığı seçimde, oyların yüzde 61,4'ünü alan 60 yaşındaki Bawumia birinci oldu.

Yarışta en yakın rakibi, tartışmalı milletvekili ve iş adamı Kennedy Agyapong ikinci olurken, eski Tarım Bakanı Owusu Afriyie Akoto ve eski Milletvekili Francis Addai-Nimoh oy oranları düşük kaldı.

Bawumia, zafer konuşmasında, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde krizin vurduğu ekonomiyi yeniden inşa etme sözü vererek, "Gençlerimizin yeteneklerini geliştiren ve ortaya çıkaran, iyi ücretli iyi işler ve makroekonomik disiplinle sürdürülebilir büyüme sunan bir ulusa liderlik etmek istiyorum." dedi.

Bawumia, ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, 2016 ve 2020 seçimlerini kaybeden ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongresinden (NDC) eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ile yarışacak.

Gana'da seçim sürecinin, ülkenin ekonomik zorlukları etrafında geçmesi beklenirken, ana muhalefet partisi, Bawumia'yı, önemli zorlukların yaşandığı bir dönemde ekonomiyi kötü yönetmekle suçluyor.

Kakao, altın ve enerji kaynaklarına sahip Gana, küresel salgın ve Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle artan borç yüküyle boğuşuyor. Gana 3 yıl önce IMF programından çıkmış ancak son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.