Gana Cumhurbaşkanı ECOWAS Parlamentosundan güvensizlik ve darbelere karşı somut öneriler istedi

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Parlamentosundan, bölgedeki artan güvensizlik ve darbelere karşı somut öneriler getirmesini talep etti.

Akufo-Addo, Central vilayetinde düzenlenen 2'nci ECOWAS Parlamenterler seminerinde konuştu.

ECOWAS'ın 1990'lardan bu yana demokrasi, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini belirten Akufo-Addo, ancak bölgenin, demokratik ilişkilerde önemli bir gerilemeye tanık olduğunu vurguladı.

Akufo-Addo, Batı Afrika'daki demokrasilerin, son dönemde yaşanan askeri kalkışmalar nedeniyle "tehlikede" olduğuna işaret ederek, ECOWAS Parlamentosundan, "bölgede artan istikrarsızlık, güvensizlik ve darbelere karşı somut öneriler" getirmesini istedi.

Bölgede başkanlık süresinin sınırlandırılmasına ilişkin ciddi bir tartışmanın vatandaşların demokrasiden "vazgeçmemesini" sağlayacağını kaydeden Akufo-Addo, "Bu, bölgenin barış ve istikrarının korunmasına yardımcı olacak. Sizi temin ederim ki ECOWAS'ın devlet ve hükümet başkanları tüm önerilerinize açık olacak ve bunları büyük bir ilgiyle bekleyecek." ifadelerini kullandı.