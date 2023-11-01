Gambiya'da darbe girişimine liderlik eden asker hapis cezasına çarptırıldı

Gambiya'da geçen yıl darbe girişimine liderlik eden Onbaşı Sanna Fadera, vatana ihanetten suçlu bulunarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme, Fadera'nın Cumhurbaşkanı Barrow'un hükümetini yasa dışı şekilde devirmeyi planladığına ve buna teşebbüs ettiğine karar verdi.

Gambiya'da geçen yıl darbe girişimine liderlik eden Onbaşı Sanna Fadera, vatana ihanetten suçlu bulunularak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gambiya Yüksek Mahkemesi, Fadera'nın, Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un demokratik yollarla seçilmiş hükümetini yasa dışı şekilde devirmeyi planladığına ve buna teşebbüs ettiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Barrow yönetimine karşı engellenen darbeye liderlik eden Onbaşı Fadera'yı, vatana ihanetten suçlu bularak 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, iki sivil ve bir polis memurunu da vatana ihaneti gizlemek ve ağır suç işlemek için komplo kurmakla suçladı. Yargılanan 7 kişi ise suçsuz bulunarak beraat etti.

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip Gambiya'da 21 Aralık'ta darbe girişimi engellenmiş, olayla bağlantılı aralarında 5 askerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.