GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'mızın lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85'inci yılında, sonsuz saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan mesajında, Atatürk'ün gerek askeri, gerekse de diplomasi ve devlet yönetimi alanındaki engin ileri görüşlülüğü, insani değerlere verdiği önem ve milletine duyduğu güvenle düşmanlarının bile saygısını kazanan bir lider olduğunu ifade etti.

Kaplan, mesajında, "Atatürk, 1.Dünya Savaşı sonrası işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı ile milletimizi yeniden bağımsızlığına kavuşturdu ve ardından da Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Böylece emperyalistlerin vatanımız üzerindeki hain emellerine son verirken, dünya tarihine de yön verdi. Bugün bu topraklar üzerinde kardeşçe ve refah içerisinde yaşıyorsak bunu Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in değerlerine borçluyuz. Bu nedenle de Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak milletimizin her ferdinin görevidir. Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı tarihin yıldönümü olan 10 Kasım'lar, sadece bir anma günü değildir. 10 Kasım'lar aynı zamanda, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktığımızı, istikbalimize ve istiklalimize kast edecek düşmanlara karşı millet olarak kenetlendiğimizi ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara çıkarmak için büyük bir azim ve gayretle çalıştığımızı gösterdiğimiz günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesinde gücünü milletine olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP