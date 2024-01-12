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Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu

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22 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan cinayeti davasında Hizbullah üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'ın Diyarbakır Bismil'den belediye başkan adayı oldu.

HÜDA PAR'ın Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt belediyeleri için yarışacak bazı adayları belli oldu. Buna göre, Diyarbakır Bismil belediyesi için yarışacak isim, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın 24 Ocak 2001'de 5 polis memuru ile birlikte şehit edilmesine ilişkin davada Hizbullah üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Bilmez oldu.

2001 YILINDAKİ DURUŞMADA HAZIR BULUNMUŞTU

Bilmez, 2001 yılında Diyarbakır 2 No'lu DGM'de görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Sabir Özdemir, Alaaddin Tonga, Fesih Güler ile birlikte hazır bulunmuştu.

Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı olduAli Bilmez.

15 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede, terör örgütü Hizbullah'ın Siirt il sorumluluğunu yapan sanık Mehmet Sabir Özdemir hakkında TCK'nın 146. maddesi uyarınca idam; diğer sanıklar Alaaddin Tonga, Fesih Güler ve Ali Bilmez hakkında ise TCK'nın 168/2. maddesi uyarınca 15'er yıl hapis cezası istenmişti. Bilmez, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) örgüt üyeliğine yönelik maddenin değiştirilmesinin ardından serbest kalmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Diyarbakır HÜDAPAR Bismil Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

mardinli yiğit:

Gaffar OKKAN, mekanın cennet olsun, sana kalkan eller kurusun, yansın!

Yanıtla120
Doğuş:

Ülkede geldiğimiz noktaya bakın

Yanıtla215
Murat Şengezer:

Kimler kimlerle beraber

Yanıtla12
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