Gabon'da Başbakan, yolsuzlukla suçlanan bakanların yargılanması gerektiğini söyledi

Gabon'da geçiş hükümetinin Başbakanı Raymond Ndong Sima, askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo yönetiminde görev yapan ve adı yolsuzluğa karışan bakanların yargılanması gerektiğini söyledi. Sima, ayrıca yoksullukla mücadele etmek için yatırımcılara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gabon'da geçiş hükümetinin Başbakanı Raymond Ndong Sima, 30 Ağustos'ta askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo yönetiminde görev yapan ve adı yolsuzluğa karışan bakanların yargılanması gerektiğini söyledi.

Başbakan Sima, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye mülakat verdi.

Bir süre ev hapsinde tutulduktan sonra serbest bırakılan Bongo'nun şimdilik ülkeden ayrılmayı planlamadığını kaydeden Sima, Bongo'nun, ailesiyle ilgili duruma göre yurt dışına çıkıp çıkmayacağına karar vereceğini dile getirdi.

Sima, Bongo hükümetinde yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan bakanlara ne olacağı konusundaki soruya da "Ali Bongo hükümetinde adı yolsuzluğa karışmış bakanlar yargılanmalı. Zaten geçiş hükümeti de yolsuzluk yapan ya da kara para akladığı ortaya çıkan bakanları yargılamak istediğini duyurmuştu." yanıtını verdi.

Gabon'da yoksullukla mücadele etmek için yatırımcılara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Sima, özellikle petrolün çıkarılması için yatırımcıların önemli olduğunu belirtti.

"Fransa ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz"

Sima, Bongo'nun Fransa ile kurduğu yakın ilişkilerin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya da şöyle yanıt verdi:

"Fransa ile ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor, Fransızların birçok alanda önemli yatırımları var. Her ne olursa olsun Fransa ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz çünkü madencilik, petrol gibi alanlarda çok fazla Fransız yatırımı var. Elbette Fransa ile ilişkilerimiz başka ülkelerle iş birliği yapmamıza engel değil. Bu iş birlikleri arasında en önemlisi, Fransa ile yaptığımız; zira ilişkilerimiz sömürgecilik nedeniyle çok eskiye dayanıyor. En çok iş birliğini de eski bir partnerle yapmak son derece mantıklı."

Gabon'da darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Sima, 9 Eylül'de de geçiş hükümetini kurmuştu.

Baba Omar Bongo, ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.