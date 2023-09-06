Gabon'da Askeri Yönetim Lideri Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayıyla Görüştü

Gabon'da 30 Ağustos'ta başa geçen askeri yönetimin lideri General Brice Oligui Nguema, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Albert Ondo Ossa ile bir araya geldi. General Nguema, Ossa ile dostane bir görüşme yaptığını belirtti.

Gabon'da 30 Ağustos'ta başa geçen askeri yönetimin lideri General Brice Oligui Nguema, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Albert Ondo Ossa ile bir araya geldi.

General Nguema, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olduğunu iddia eden muhalif siyasetçi Ossa ile görüştüğünü belirtti.

"Bugün Profesör Ondo Ossa'yı ziyaret ettim ve kendisiyle dostane bir görüşme yapma imkanı buldum." ifadelerini kullanan Nguema, paylaşımına Ossa ile çekilmiş fotoğrafını da ekledi.

Ossa, Gabon'da 26 Ağustos'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını iddia ederek, askeri yönetimden seçim sonuçlarını açıklamasını istemişti.

Muhalif lider aynı zamanda, ülkedeki tüm muhalif hareketlere, askeri darbeye karşı çıkma çağrısında bulunmuştu.

Ossa, daha sonra Fransız basınına yaptığı açıklamada da askeri yönetimin 56 yıldır ülkeyi yöneten Bongo ailesinin bir uzantısı olduğunu söylemişti.

Gabon'da darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle, Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.