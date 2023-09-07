Gabon'da Askeri Yönetim Ekonomist Raymond Ndong Sima'yı Başbakan Olarak Atadı

Gabon'da 30 Ağustos'ta başa geçen askeri yönetim, ekonomist Raymond Ndong Sima'yı 'başbakan' olarak atadı. Sima, daha önce Ali Bongo yönetiminde başbakanlık yapmış ancak anlaşmazlık sonucu görevinden uzaklaştırılmıştı.

Gabon'da 30 Ağustos'ta başa geçen askeri yönetim, ekonomist Raymond Ndong Sima'yı "başbakan" olarak atadı.

Askeri yönetimden yapılan açıklamada, askeri müdahaleyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Sima'nın "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atandığı duyuruldu.

Sima, 2012-2014 yıllarında Ali Bongo yönetiminde başbakan olarak görev yapmış ancak Bongo ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu görevinden uzaklaştırılmıştı.

Daha önce Ekonomi ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerinde de bulunan 68 yaşındaki Sima, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde Bongo'ya karşı adaylığını koymuş ancak muhalefetin adayı Albert Ondo Ossa'nın oylarını bölmemek için adaylıktan çekilmişti.

Gabon'da darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

CTRI isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.