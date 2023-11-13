Gabon'da 30 Ağustos darbesiyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Ağustos 2025'te yapılacağını duyurdu. CTRI Sözcüsü Albay Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, geçici seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gabon'da 2025'te cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak

Gabon'da 30 Ağustos darbesiyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Ağustos 2025'te yapılacağını duyurdu.

Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) Sözcüsü Albay Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, devlet televizyonundan, CTRI'nın geçici seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manfoumbi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Ağustos 2025'te düzenleneceğini duyurdu.

Gabon'da darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

CTRI isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini 3. kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo, ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.