Gabon Ailesinin Fransa'daki Mal Varlıkları Yasa Dışı Yollarla Elde Edildiği İddiasıyla Soruşturuluyor

Gabon'u 1967'den bu yana yöneten ve 30 Ağustos'taki darbeyle yönetimden uzaklaştırılan Bongo ailesinin Fransa'daki mal varlıkları, yasa dışı yollarla elde edildiği gerekçesiyle mercek altına alındı. Gabon ailesinin Nice'teki gayrimenkullerine ilişkin fotoğraflar çekildi ve çevre sakinleriyle görüşüldü. Ayrıca, Bongo ailesine ait diğer lüks mülkler de incelendi. Bongo ailesinin yasa dışı yollarla elde edilen mallarının arasında lüks otomobiller de bulunuyor.

Gabon'u 1967'den bu yana yöneten ve 30 Ağustos'taki darbeyle yönetimden uzaklaştırılan Bongo ailesinin Fransa'daki mal varlıkları, yasa dışı yollarla elde edildiği gerekçesiyle mercek altına alındı.

AA muhabiri, Fransa'daki on milyonlarca avroluk miraslarına ilişkin 2010 yılında haklarında "kötü kazançlar" davası açılan Gabon ailesinin Nice'teki gayrimenkullerini fotoğraflayarak çevre sakinleriyle görüştü.

Libreville'den Nice'teki lüks villalara

Paris'in merkezinin yanı sıra Nice'te de eski Gabon Cumhurbaşkanı Omar Bongo ve ailesine ait birçok lüks rezidans bulunuyor.

Şehrin kuzey kesiminde ve yükseklerde yer alan Cimiez, bahçeleri, müzeleri ve manastırının yanı sıra lüks villalarıyla ün kazanmış bir semt.

1967-2009 yıllarında iktidarda olan eski Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun, Fransa'nın güneyine ziyaretlerinde kullandığı villalardan biri de bu semtte yer alıyor.

Bongo tarafından 1990'larda satın alınan Val d'Or malikanesinin, panjurları ve kapıları kapalı tutuluyor.

Malikaneye ilişkin bölge sakini, "Çok uzun zamandır burada olan bekçiler var. Malikane, hala görevliler tarafından korunuyor." dedi.

Başka bir komşu ise sahipleri tarafından kullanıldığı sırada malikaneye sık sık gelip gidenlerin bulunduğunu ve o dönem çok daha canlı olduğunu söyledi.

Başka bir mahalle sakini de bu lüks yapıların yasa dışı yollarla elde edilmesine ilişkin, Gabon'un parasıyla alınmış olmalarıyla ilgili söylentilerin arzu edilir olmadığını belirtti.

Bongo ailesine ait bir diğer gayrimenkul de Flirey Caddesi 6 numarada bulunan Sain-Ange villası.

Aile tarafından 1999 yılında 1,9 milyon avroya satın alınan ve 10 milyon avroya yakın harcama yapılan villaya da eski Gabon Cumhurbaşkanı'nın civardaki diğer mülkleri gibi el koyuldu.

Civarda yaşayanlar, terk edilmiş izlenimi veren kapısı ve posta kutusu yıpranmış bu mülkün kime ait olduğunu bilmiyor.

Fransafrika'nın "dokunulmaz ayağı" Bongo ailesi mercek altında

Üç yolsuzlukla mücadele kuruluşu, 2007'de Bongo ailesinin Gabon'da faaliyet gösteren Fransız petrol şirketi ELF-Total ile ilişkisini ve bu büyük mirasın 40 yıllık inşa sürecinin soruşturulmasını istedi.

2010 yılında açılan davada Omar Bongo ve dokuz çocuğuna "kamu fonlarını zimmete geçirme, aktif ve pasif yolsuzluk, kara para aklama ve kamu varlıklarını kötüye kullanma" suçlamaları yöneltildi.

Aile üyeleri, bu büyük mirasın inşasına imkan veren yasa dışı finansal işlemlerden hiçbir zaman haberdar olmadıklarını ileri sürerek, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Paris Temyiz Mahkemesi, Şubat 2022'de eski Gabon Cumhurbaşkanı'nın biriktirdiği bu "muazzam servetin" "kamu fonlarının zimmete geçirilmesinden ve petrol şirketlerinin yolsuzluk suçundan sağlanan önemli meblağlarla" inşa edildiğine hükmetti.

BNP Paribas Bankası hakkında da Bongo ailesi üyelerinin hesaplarından yapılan on milyonlarca avroluk para transferine ilişkin suçlamalar bulunuyor.

Bongo ailesinin "haksız kazancının" toplamda 85 milyon avro olduğu sanılıyor ve yasa dışı yollarla elde edilen malların arasında lüks otomobiller de yer alıyor.