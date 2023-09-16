G77 ve Çin Zirvesi Havana'da Başladı

Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen G77 ve Çin Zirvesi'ne 100'den fazla ülke katılıyor. Açılış törenine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

HAVANA, 16 Eylül (Xinhua) -- G77 ve Çin Zirvesi, Cuma günü Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Kongre Sarayı'nda başladı.

Cumartesi günü sona erecek toplantıya 100'den fazla ülkeden heyetler katılıyor.

Açılış törenine Küba'nın Sosyalist Devrim Ordusu komutanı Raul Castro katıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, karşılama konuşmasında Çin'in tüm dünyada uluslararası işbirliğini teşvik etmeye yönelik çabalarına dikkat çekti.

Diaz-Canel, işbirliği, dayanışma ve istisna olmaksızın tüm insanlığın ilerlemesinin günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı zorlukların çözüme kavuşturulmasında hayati önem taşıdığını söyledi.

Diaz-Canel, "Bugün geleceği ve geniş insanlık kavramını oluşturan büyük çoğunlukların savunulması konusunda bizleri birleştiren daveti kabul edenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyük ekonomik ve insani zararlara yol açan ABD'nin Küba nüfusuna yönelik uyguladığı altmış yıllık ambargoyu kınayan Diaz-Canel, katılımcılara kalkınma hakkı için mücadele etme çağrısında bulundu.

Zirvenin açılış töreninde söz alan Birleşmiş Milletler (UN) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G77 ve Çin grubunun, BM sistemi açısından her zaman temel önemde olacağını ifade etti.

Gruba "çok taraflılığın savunucusu" olarak hitap eden Guterres, G77 ve Çin'in "kökleri eşitliğe dayanan bir sistemi savunduğunu, yüzyılların adaletsizliğini ve ihmalini tersine çevirmeye hazır bir sistemi savunduğunu ve sadece ayrıcalıklılara değil, tüm insanlığa hitap eden bir sistemi savunduğunu" dile getirdi.

Genel sekreter, Küresel Güney ülkelerinin iklim değişikliği etkileriyle mücadelede daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olan Li Xi de zirveye katıldı.

Li, "Çin, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi ve Küresel Güney'in doğal bir üyesidir. Daha güçlü dayanışma ile daha fazla kalkınma arayışında Güney-Güney işbirliğinde yeni bir pencere açmak, ortak geleceğe sahip bir Küresel Güney topluluğu inşa etmek ve ortak kalkınmada yeni bir dönem başlatmak için Küba ve diğer G77 üyeleriyle çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Li, G77 ile Çin arasındaki işbirliği bağlamında, G77'nin birlik yoluyla bağımsızlık ve daha fazla kolektif güce yönelik ilk hedefine bağlılığı sürdürme, eşitlik, adalet ve kapsayıcılığı savunma ve kalkınma, yeniden canlanma ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği peşinde olma önerisinde bulundu.

Li, "Çin, Güney-Güney bilimsel ve teknolojik işbirliği için açık, kapsayıcı ve karşılıklı olarak faydalı bir sistem inşasına olan bağlılığını sürdürüyor" diye konuştu.

Küba, bu Ocak ayında G77 ve Çin Zirvesi Dönem Başkanlığı'nı üstlendi.