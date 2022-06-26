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G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor.

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor.

G7 Liderler Zirvesi, bugün Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı'nda başlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkanlık edeceği 3 günlük zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya- Ukrayna savaşı ve mevcut gıda krizi yer alıyor. Covid-19 salgınının ardından ilk kez Almanya'da düzenlenen zirveye İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD katılıyor.

Gıda krizi masada olacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ortaya çıkan enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın görüşüleceği toplantıda, iklim değişikliği ve Çin'de yaşanan gelişmeler ele alınacak. G7 Liderlerinin, Ukrayna'yı desteklemek için Kremlin üzerindeki baskıyı artırmak konusunda bir cephe oluşturması da bekleniyor. - BAVYERA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna Almanya Bavyera Rusya Politika Haberler

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