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G7, iklim, enerji ve açlıkla mücadelede işbirliğini arttıracak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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G7, iklim, enerji ve açlıkla mücadelede işbirliğini arttıracak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 liderlerinin iklim, enerji ve açlıkla mücadelede işbirliğini arttıracağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 liderlerinin iklim, enerji ve açlıkla mücadelede işbirliğini arttıracağını açıkladı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Garmisch-Partenkirchen kentinde bulunan Elmau Sarayı'nda devam eden G7 Zirvesi'ne bugün Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika devlet başkanları da katıldı. G7 dönem başkanı olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Rusya'ya yüklenerek, sınırların zorla değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtip, Rusya tarafından sınırları ihlal edilen Ukrayna'ya destek veren ülkelere teşekkür etti. Dünyanın içinde bulunduğu sorunlarla mücadele edebilmek için G7 ülkeleri ile hem fikir olduklarını ifade eden Başbakan Scholz, "Bugün G7 ülkelerinin yanı sıra Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika devlet başkanları ile bir araya geldik" dedi.

Scholz, G7 liderlerinin karşılıklı anlayış içerisinde iklimin korunması, enerji arzı ve dünyadaki açlıkla mücadeleyi kolaylaştırmak için işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine vardığını ifade ederek, "G7 ülkeleri olarak bizleri bir araya getiren en önemli faktörün demokrasi ve insan haklarının üstünlüğüdür. Bu kriterlerle güven ve işbirliği içerisinde çalışarak sağlıklı kararlar vererek dünyanın olumlu yönde değişmesine katkı verebiliriz" dedi. - MÜNİH

İhlas Haber Ajansı / Politika

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