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G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna'ya Destek ve Yaptırımlar Konusunda Anlaştı

G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin ve Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde mutabık kaldı. Toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşası için çabaların artırılacağı da teyit edildi.