G7 Dışişleri Bakanları, Hint-Pasifik jeopolitiği konusunda dayanışmayı vurguladı
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G7 Dışişleri Bakanları, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Hint-Pasifik jeopolitiği göz önüne alınarak grup ülkelerinin dayanışmasının önemini vurguladı. Bakanlar, Çin ile iletişim kurmanın ve endişelerini doğrudan aktarmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin tehditkar balistik füze denemelerini kınadılar.
G7 Dışişleri Bakanları, Hint-Pasifik jeopolitiği göz önüne alındığında, grup ülkelerinin dayanışmasının oldukça önemli olduğunu teyit etti.
G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, grup ülkelerinin dışişleri bakanlarının, başkent Tokyo'da düzenlediği toplantı devam ediyor.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katılıyor.
Toplantı marjındaki "Hint-Pasifik" oturumunda Bakanlar, Çin ile samimi iletişim kurulmasının ve G7'nin endişelerinin Çin'e doğrudan aktarılmasının önemini vurguladı.
Bakanlar, Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek, Hint-Pasifik'te gerçekleştirdiği tehditkar balistik füze denemelerini kınadıklarını bildirdi.
Son dönem Hint-Pasifik jeopolitiğindeki zorlukları göz önüne aldıklarını kaydeden bakanlar, bu alanda, G7 ülkelerinin dayanışmasının oldukça önemli olduğunu teyit etti.