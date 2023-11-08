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G7 Dışişleri Bakanları, Hint-Pasifik jeopolitiği konusunda dayanışmayı vurguladı

G7 Dışişleri Bakanları, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Hint-Pasifik jeopolitiği göz önüne alınarak grup ülkelerinin dayanışmasının önemini vurguladı. Bakanlar, Çin ile iletişim kurmanın ve endişelerini doğrudan aktarmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin tehditkar balistik füze denemelerini kınadılar.