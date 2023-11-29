G7 Dışişleri Bakanları Gazze'deki insani duraklamayı memnuniyetle karşıladı

G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin Dışişleri Bakanları Gazze'deki insani duraklamanın memnuniyetle karşılandığını ve iki devletli çözüme olan bağlılığın sürdüğünü açıkladı.

G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin Dışişleri Bakanları Gazze'deki insani duraklamanın memnuniyetle karşılandığını ve iki devletli çözüme olan bağlılığın sürdüğünü açıkladı.

G7 Dışişleri Bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Bu anlaşma, kalan tüm rehinelerin evlerine dönmesi ve Gazze'de devam eden insani krizin tüm boyutlarıyla ele alınması yönünde atılmış çok önemli bir adımdır. Tüm tarafları anlaşmanın hükümlerini geliştirmeye ve Gazze'deki sivillere daha fazla insani yardımın sürekli olarak ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz. Sivillere gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme de dahil olmak üzere insani destek sağlanması için her türlü çaba sarf edilmelidir. Yardımların arttırılabilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılabilmesi için bu duraklamanın daha da uzatılmasını ve gerektiğinde gelecekteki duraklamaları destekliyoruz" denildi.

ABD, KATAR VE MISIR'A TEBRİK

Açıklamada, ABD, Katar ve Mısır'ın çatışmaların durması konusundaki ortak çabalarının takdir edildiği belirtilerek, "ABD'nin ve bölgedeki ülkelerin, özellikle de Katar ve Mısır'ın liderliğini ve gelecekteki duraklamaları güvence altına almak için yorulmak bilmeden gösterdikleri çabaları takdir ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in bu duraklama sırasında insani yardımın ulaştırılmasını koordine etmek için sarf ettiği önemli çabaları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı

Açıklamada, G7'nin iki devletli çözüme bağlılığının sürdüğü vurgulanarak, "Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin adil, kalıcı ve güvenli bir barış içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli çözümün bir parçası olarak bir Filistin devletine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.