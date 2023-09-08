G20 Zirvesi'nde Hindistan, 'küresel güney'in sesi olacak

Hindistan liderinin G20 Zirvesi'nde kişisel temsilcisi olan G20 şerpası Amitabh Kant, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak G20 ülkelerinin 18. Liderler Zirvesi bildirgesinin 'küresel güney'in ve gelişmekte olan ülkelerin 'sesi' olacağını söyledi.

Hindistan liderinin G20 Zirvesi'nde kişisel temsilcisi olan G20 şerpası Amitabh Kant, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak G20 ülkelerinin 18. Liderler Zirvesi bildirgesinin "küresel güney"in ve gelişmekte olan ülkelerin "sesi" olacağını söyledi.

G20 Başkanlığı, zirvenin yapıldığı alandaki Uluslararası Medya Merkezinde (IMC) zirve öncesi basın brifingi düzenledi.

Burada konuşan G20 şerpası Amitabh Kant, zirvenin bildirgesinin "küresel güney"in ve gelişmekte olan ülkelerin "sesi" olacağını ifade ederek, "Yeni Delhi Liderler Bildirgesi neredeyse hazır, bunun üzerinde durmak istemiyorum." dedi.

Kant, bu bildirgenin liderlere önerileceğini söyledi.

Zirveye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılmaması sorusu üzerine Kant, "Çin çok taraflı bir oyuncu. Çok taraflı tartışmalarda konular ikili konulardan çok farklıdır ve Çinliler büyüme ve kalkınma konularını kendi bakış açılarından ele alıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vinay Kwatra da zirvenin "küresel güney"in G20'ye şimdiye kadarki en büyük katılımı olduğunu belirtti.

G20 Zirvesi'nin programına da değinen Kwatra, yarın sabah "tek dünya", yarın öğleden sonra "bir aile" ve 10 Eylül sabahı "bir gelecek" oturumlarının yapılacağını kaydetti.

Kwatra, ana oturumların yanı sıra birkaç yan etkinliğin olacağını ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin birçok ikili toplantıya ev sahipliği yapacağını aktardı.

Odak noktalarının G20'nin ve "küresel güney"in öncelikleri ile çıkarlarının G20 tartışmalarında nasıl yapılandırılacağı olduğunu belirten Kwatra, "Tüm ülkelerin, tüm delegasyonların bir fikir birliğine varmak için güçlü bir çabası var." diye konuştu.

Kwatra, Afrika Birliğinin G20'ye tam üye olarak dahil edilmesi konusunda zirve görüşmelerinde bir karara varılmasını beklediklerini söyledi.

Hindistan Ekonomik İşler Bakanlığı (DEA) Müsteşarı Ajay Seth de Hindistan G20 başkanlığının vizyonunun, "insanların hayatlarında fark yaratan küresel söylem konularının eyleme geçirilebilir ve karar verilebilir hale getirilmesine odaklandığını" ifade etti.

G20 Başkoordinatörü Harsh Vardhan Shringla ise G20 Başkanlığının, Hindistan'a ekonomik faydalar sağlayacağını kaydederek, G20 kapsamında birçok etkinlik ve serginin de düzenleneceğini dile getirdi.