G20 Ülkeleri, Afrika Birliği'ne Daimi Üyelik Vermeyi Kabul Etti
G20 üye ülkeleri, daha geniş coğrafyada temsil edilmesi amacıyla Afrika Birliği'ne daimi üyelik verme konusunda uzlaştı. Karar, Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin açılış oturumunda alındı.
YENİ DELHİ, 9 Eylül (Xinhua) -- G20'ye üye ülkeler, grubun daha geniş coğrafyada temsil edilmesi amacıyla Afrika Birliği'ne daimi üyelik verme konusunda uzlaştı.
Uzlaşıya, Cumartesi günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen iki günlük G20 Zirvesi'nin açılış oturumunda varıldı.
Kararın ardından Afrika Birliği'nin dönem başkanlığını da yapan Komorlar Birliği'nin Devlet Başkanı Azali Assoumani oturumdaki yerini aldı.
Çin, Afrika Birliği'nin G20 üyeliğine desteğini açıkça ifade eden ilk ülke olmuştu.
Kaynak: Xinhua / Politika