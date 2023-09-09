G20 Sonuç Bildirgesinde, "Devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına karşı güç kullanımından kaçınmalı....

G20 Sonuç Bildirgesinde, "Devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına karşı güç kullanımından kaçınmalı. Tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.