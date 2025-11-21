G20 Liderler Zirvesi programının detayları belli oldu

Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin oturum başlıkları ve detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvenin ilk günü olan 22 Kasım'da, liderler üç ayrı oturumda bir araya gelecek.

Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin oturum başlıkları ve program akışı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler iki gün boyunca kapsamlı oturumlarda bir araya gelecek.

İlk Gün: "Kapsayıcı Büyüme ve Küresel Dirençlilik" başlıkları

Zirvenin ilk günü olan 22 Kasım Cumartesi, liderler 2 ayrı oturumda buluşacak. Yerel saat ile 15.00-18.00 saatlerinde yapılacak 1. Oturumda "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme" teması altında ekonomilerin inşası, ticaretin rolü, kalkınmanın finansmanı ve borç yükü konuları ele alınacak. Saat 18.15-19.30 arasındaki 2. oturumda ise "Dirençli Bir Dünya - G20'nin Katkısı" başlığıyla afet riskinin azaltılması, iklim değişikliği, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemleri değerlendirilecek. Günün sonunda liderler Liderler Akşam Yemeğinde bir araya gelecek.

İkinci Gün: Adil Gelecek ve Yapay Zeka

23 Kasım Pazar günü düzenlenecek 3. oturum, saat 10.00-13.00 arasında yapılacak. Oturumun başlığı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek" olurken, kritik mineraller, insana yaraşır iş ve yapay zeka gibi geleceğe yön veren konu başlıkları masada olacak. Zirve, ardından gerçekleştirilecek "Kapanış Oturumu ve Dönem Başkanlığı Devir-Teslim Töreni" ile sona erecek.

Trump ve Putin zirvede yer almayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini savunarak zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Washington'dan hiçbir üst düzey yetkili de Johannesburg'a gelmeyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna savaşı nedeniyle zirvede yer almayacak. - JOHANNESBURG