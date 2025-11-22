Haberler

G20 Liderler Zirvesi Johannesburg'da Başladı

Güncelleme:
Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Dayanışma, Eşitlik, Sürdürebilirlik temasıyla başladı. Liderler, iki gün boyunca ekonomik görünüm, kalkınma, enerji arz güvenliği, gıda krizi ve uluslararası istikrar konularını tartışacak.

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde başladı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Dayanışma, Eşitlik, Sürdürebilirlik temasıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Liderler iki gün boyunca küresel ekonomik görünüm, kalkınma, enerji arz güvenliği, gıda krizi ve uluslararası istikrar başlıklarını ele alacak. - JOHANNESBURG

