Fuat Oktay, yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıklanan Cevdet Yılmaz'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıklanan Cevdet Yılmaz'ı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve tüm bakanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birlikte çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, milletimize hizmet yolunda aynı kabinede birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."