Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi mühendisine ve üreticisine güvenmesi gerektiğini belirterek, Tanzimatçı zihniyetin çareyi dışarıda aradığını söyledi. Ayrıca, terör örgütlerinin Türkiye'nin kalkınmasının önüne set çekmek için kullanıldığını ifade etti.

Fuat Oktay: Tanzimatçı zihniyet, çareyi dışarıda arıyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendi ülkesine ve milletine güvenmeyen 'Türkiye Yüzyılı'na inanmayan o Tanzimatçı zihniyet, bugün çareyi yine dışarıda arıyor" dedi.

Ankara'da AK Parti'den 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayicileri ile bir araya geldi. Programa, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Orhan Kılınç da katıldı. Oktay, Türkiye'nin mühendisine, üreticisine inanmak gerektiğini belirterek, "Eğer siz bu ülkeye inanmazsanız, siz bu millete güvenmezseniz, Tanzimatçı kafanın yaptığı gibi çareyi gider, yine yanlış yerlerde ararsınız. İşte buyurun kendi ülkesine ve milletine güvenmeyen 'Türkiye Yüzyılı'na inanmayan o Tanzimatçı zihniyet, bugün çareyi yine dışarıda arıyor. Kızılelma'yı, Hürkuş'u gördük dün. Yakında milli muharip uçağımız da geliyor. Cumhurbaşkanımız bu hafta ismini de açıklayacak. Azerbaycan Devlet Başkanı çok güzel bir şey söyledi, 'Yukarıda Kızılelma, karada Altay tankı, denizde TCG Anadolu işte Türkiye budur' diye ifade etti. Bunu görmeyenler, dışarda aramaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Parayı Londra'dan alan Londra'nın düdüğünü çalar. Teknolojiyi Washington'dan alan ABD'nin düdüğünü çalar. Aynı şekilde oyu Kandil'den alan Kandil'in, PKK'nın, YPG'nin düdüğünü çalar. İstemesen de çaldırırlar zaten. 7'li maşayı sana kurdurdukları gibi. Türkiye'nin kalkınmasının önüne set çekmek için her zaman olduğu gibi terör örgütlerini maşa olarak kullanıyorlar. Kimin maşası bunlar; FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, DHKP-C'nin. Oyunu Kandil'den alan PKK'nın, YPG'nin düdüğünü çalar. Bu gönüllü kölelik değil de nedir? Bu, Türkiye'yi bir müstemleke haline getirmeye çalışmak değil de nedir? Varsın onlar Londra'ya, Washington'a, Kandil'e, Pensilvanya'ya güvensinler. Bize Ankara yeter" ifadelerini kullandı.

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Haber-Kamera: Enes GEYİK- Muhammet BAYRAM/ANKARA,