Fuat Oktay: Seçim anketlerine güvenmek yanıltıcı olabilir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, seçimlerde bazı anketlerin Millet İttifakı'nı yanılttığını söyleyerek, "Sahaya değil de algı için yaptırdığın anket sonuçlarına güvenirsen bu olur. Biz, sahanın böyle olduğunu zaten biliyorduk. Recep Tayyip Erdoğan gerçeklik üzerine gider. Diğerleri hayal satmayla meşguldüler ve sattıkları hayallere bir süre sonra kendileri de inanmaya başladılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkent Millet Bahçesi'nde AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 'Gençlik Buluşması'na katıldı. Burada gençlere hitap eden Oktay, AK Parti hükümetlerinin geçen yıllarda bir altyapı hazırladığını ve 'Türkiye Yüzyılı'nın da bu altyapı üzerine kurulacağını ifade ederek, "Sanmayın ki bu altyapı sadece yollar, köprüler, havayolları, karayollarıdır. Sanmayın ki bu altyapı enerjide veya savunma sanayisinde kurduğumuz altyapıdır. Asıl altyapı özgüveni olan bir gençlik ve milletin ortaya çıkmış olmasıdır. En değerli varlığımız ve son 20 yılda inşa ettiğimiz en güçlü altyapı budur. Yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardığımız bir savunma sanayimiz varsa bunu yapan aslında özgüven" dedi.

Oktay'a sorulan soruların ardından, salonda bulunan ve 28 Mayıs'ta ilk defa oy kullanacak gençler için pasta kesildi. Oktay, ilk defa oy kullanacak geçleri tebrik ederek onlara hediye verdi. Ardından Oktay ve gençler, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.