Fuat Oktay: Milletimiz Türkiye'nin kaptanına karar verecek

'MİLLETİMİZ TÜRKİYE'NİN KAPTANINA KARAR VERECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nallıhan ilçesindeki mitingin ardından Altındağ ilçesine geçerek, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Otobüs ve Minibüsçüler Esnaf Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Oktay, "Siz, ekmek teknenizin, taksilerinizin, minibüslerinizin, otobüslerinizin direksiyonuna kaptanlık ediyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sizlerden aldığı yetkiyle Türkiye'nin direksiyonuna kaptanlık ediyor. Şimdi önümüzde 6 gün var. Bu pazar seçim olacak ve aziz milletimiz Türkiye'nin kaptanının kim olacağına karar verecek. Türkiye'yi kim yönetir, kim yönetemez? 14 Mayıs günü buna siz karar vereceksiniz. İnanıyorum ki en iyi, en doğru kararı sizler vereceksiniz. Çünkü, bana göre bir ülkenin nasıl yönetildiğini en iyi bilen meslek erbaplarından biri şoförlerimizdir. Çünkü bir şehrin, bir ülkenin durumu en iyi, yollardan, caddelerden, sokaklardan gözlemlenir" dedi.