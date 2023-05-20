Fuat Oktay: Millet İttifakı mevsimlik milliyetçilik yapıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Bunlarınki gündelikçi siyaset. Güneş doğduğunda söylediklerini güneş battığında inkar ediyorlar." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Oktay, Sincan Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Çorum İli ve İlçeleri Derneği temsilci ve üyeleriyle bir araya geldi.

Oktay, buluşmada, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceklerini söyledi.

14 Mayıs seçim sürecinde olan biteni milletin tüm açıklığıyla gördüğünü belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Bu yedili maşanın kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerden talimat aldığını, ne tür sapkınlıkları savunduklarını gördük mü? Gördük. Ne dediler? 15 Temmuz'da bu ülkenin tankını, askerini, silahını millete çevirenleri serbest bırakacaklarını söylediler mi, söylemediler mi? Söylediler. Devletin içinden temizlediğimiz bu FETÖ'cüleri yeniden devlet kadrolarına alacaklarını söylediler mi? Söylediler. Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridoruna karşı bölgede görev yapan Suriye'de, Irak'ta görev yapan Türk askerini oradan çekeceklerini söylediler mi? Söylediler. Afrin'den çıkacağız dediler mi? Dediler. Hatta daha da ileriye gittiler, 'Afrin'i geri alacağız' diyenlerle kol kola girdiler. Girmediler mi? Afrin'i kimden alıyorsunuz geri? Afrin şu anda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ordusunun kontrolünde olan bir yer. Siz kimi kimden alıyorsunuz? LGBT'ye destek olacaklarını söylediler mi? Söylediler. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını söylediler mi, söylediler. PKK paçavralarıyla birlikte mitingler düzenlediler mi bunlar? Düzenlediler. PKK terör örgütüdür diyebiliyorlar mı? Diyemezler."

"Müjdemizi sulandırmaya çalışıyor"

Oktay, altılı masanın Türkiye'nin ağzıyla değil, Amerika'nın, Fransa'nın ağzıyla konuştuğunu ifade ederek, yeni mega eserler, toplumun her kesimine hitap eden hizmetler, hayata geçirilecek büyük projeler için kaybedecek vakitlerinin olmadığını söyledi.

Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacaklarını, kuracakları "Aile ve Gençlik Bankası" üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceklerini anlatan Oktay, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Oktay, yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar alırken vergi muafiyeti sağlayacaklarını, gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacaklarını anlatarak, bunun için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ni hayata geçireceklerini söyledi.

Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapılarak en düşük işçi maaşını 15 bin lira seviyesine çıkardıklarını, en düşük kamu görevlisi maaşını temmuz ayından geçerli olmak üzere 22 bin lira seviyesine yükselteceklerini hatırlatan Oktay, "Görüyoruz ki ekonomi politikasını tefecilere göre oluşturanlar bu müjdemizi sulandırmaya çalışıyor. Altını çizerek söylüyorum; en düşük memur maaşını net 22 bin liraya yükseltiyoruz. AK Parti, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan söylerse yapar. Asgari ücretli vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmeyerek gerekli çalışmaları da inşallah yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik"

Cumhur İttifakı'nın Meclis'te aldığı çoğunluk sonucunda muhalefetin "yapay ittifakı"nın "çatırdamaya" başladığını kaydeden Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçim gecesi gördünüz, kaybettiklerini yediremeyip ekranlarda bir yalan şovu sergilediler. O ikili gördünüz değil mi? Komedyenlik yapmaya çalışıyorlardı. Sizin işiniz komedyenlik değil, vatandaş size komedyenlik yapın diye yetki vermedi. Komedyenlik ayrı bir kariyer alanıdır ve saygı duyarız ama sizin işiniz o değil. Yüzlerinden kaybettikleri okunurken, dilleri 'kazandık, kazanıyoruz' diyordu. Yahu hadi kendinize yalan söylüyorsunuz. Hadi Türkiye'ye yalan söylüyorsunuz. Kendi seçmenize yalan söyleyecek kadar nasıl bir siyaset tarzıdır bu? Biz muhalefetin bu takiyeciliğini, ramazandan ramazana göstermelik dindar oluşundan biliriz. Muhalefetin bu riyakarlığını, kapalı kapılar ardında Kandil'le işbirliği yaparken, sokakta vatansever maskesi takmasından biliriz. Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğünü, Çorum'da, Ankara'da başka, Diyarbakır'da başka konuşmasından biliriz. Seçim günü de aynı tiyatroyu sergilediler, sonra sonuçların netleşmesiyle gördünüz, balon gibi söndüler. Makyajları akınca millete tepeden bakan, vatandaşı hor gören ve hiçe sayan gerçek yüzleri ortaya çıktı. Birinci turda LGBT'ci, ikinci turda muhafazakar. Birinci turda FETÖ'cü, ikinci turda devletçi. Birinci turda mandacı, ikinci turda vatansever. Birinci turda Kandil'ci, ikinci turda milliyetçi. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Bunlarınki gündelikçi siyaset. Güneş doğduğunda söylediklerini güneş battığında inkar ediyorlar. İşte gördünüz, toplumu nasıl kutuplaştırdıklarını, nasıl ötekileştirdiklerini, nasıl dışladıklarını gördünüz."

CHP'li belediyeler ve "benzer zihniyetteki" sivil toplum kuruluşlarının, "deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesip, depremzedeleri kapı dışarı edecek kadar insanlıktan çıktığını" ifade eden Oktay, her bir depremzede vatandaşa sahip çıkmaya ve afet bölgelerini ayağa kaldırma çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

Oktay, boş lafla değil icraatla konuştuklarını, sadece seçim zamanı değil her zaman milletin derdiyle dertlendiklerini dile getirerek, "Bize oy versin vermesin 85 milyona hizmetkar olmakla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Bizim kazandığımız yerde hiç kimse kaybetmez' diyoruz. Biz kazanırsak millet kazanır, çalışanlar kazanır, girişimciler kazanır, emekliler, gençler, kadınlar kazanır." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Oktay, 28 Mayıs'ta "bir kez daha Erdoğan" diyerek en güçlü şekilde Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaklarını kaydetti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023