Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını lanetledi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya (Harem-i Şerif) baskın düzenlemesini lanetledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı provokatif eylemi lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya, bu eylemleri bir an evvel sonlandırmaya davet ediyoruz" dedi.

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