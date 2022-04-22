Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi (2)

MOBİLYA İŞÇİLERİYLE BULUŞTU

Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programlarının ardından iftarını mobilya işçileriyle beraber açtı. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) düzenlenen iftara, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, askeri erkan, iş insanları ve işçiler katıldı. İftarın ardından konuşan Oktay, Hatay'ın, toplumsal yapısıyla tüm Anadolu'nun bir özeti, kardeşliğin bayraklaştığı kutlu bir diyar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük mobilya üretim üssü olan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni projelendirildiği günden beri yakından takip ettiğini belirten Oktay, "Halihazırda faal durumda bulunan 6 sanayi sitesi ve 3 organize sanayi bölgesinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. Hatay, ham çelik ve yassı çelik üretiminde Türkiye'de birinci sıradadır. Ayrıca gıda ve içecek ürünleri, mobilya ve ağaç ürünleri ile plastik, kauçuk ürünlerin imalatı da öne çıkmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın özel teşviklerle desteklediği bu mobilyacılık kümelenmesi, sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği ve büyük başarılar beklediği sanayi bölgelerinin başında geliyor. Hatay'a özgü el oymacılığı ile teknolojiyi sentezleyerek ortaya koyacağınız yeni tasarımlarla çok daha yüksek satış ve ihracat rakamlarına ulaşacağınıza inanıyorum. Toplam 11 milyar 99 milyon dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye'de 7'nci sırada yer alan Hatay'ı önümüzdeki dönemde ilk 5 il arasında görmek istiyoruz. Kültürel zenginliğini yansıttığı mutfağıyla gastronominin başkenti olan Hatay'ı, gastronomi turizminde de Türkiye'de lider olmasını arzu ediyoruz. Tüm ilgili Bakanlıklarımız buradaki yatırımların değere dönüşmesi, istihdamın korunması ve çok daha fazla kişiye iş imkanı sağlanması hedefiyle yanınızdadır. Daha iyi çalışma şartlarının sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçimizin hakkını hukukunu gözetmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

İzzet NAZLI/HATAY-DHA