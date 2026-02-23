TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay Azerbaycan'da

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Petrol ticareti doğrudan Ermenistan ve Azerbaycan arasında ve bu ister istemez Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin başlamasını da beraberinde getiriyor" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Gazetecilere yaptığı açıklamada Azerbaycan'ı dost ülke ve ikinci vatan olarak tanımlayan Oktay, "Komisyon üyelerimizle birlikte yoğun bir tempo içerisindeyiz. Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Üçlü Dışişleri Komisyonu toplantısını yapmak üzere bugün burada bulunuyoruz. Burada bölgesel anlamda çok ciddi gelişmeler var. Hepinizin malumu zaten özellikle bölgeye baktığımızda çok dinamik ve hızlı bir değişim içerisinde olan bir bölge her anlamda; hem ekonomik anlamda, sosyal anlamda ama ne yazık ki çatışmalar ve savaşlar boyutunda ama aynı zamanda barış noktasında da güçlü değişimlerin yaşandığı bir bölge. Bir önceki görüşmemiz ile bu görüşmemiz arasında Azerbaycan üzerinden baktığımızda asıl değişim Zengezur Koridoru'nun, Trump Koridoru'nun şu anda paraflanmış olması ve anlaşmanın da yine aynı şekilde paraflanmış olması. Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir normalleşme sürecinin de başlaması. Dolayısıyla bu normalleşme süreci noktasında ticaretin başladığını da görüyoruz zaten. Petrol ticareti doğrudan Ermenistan ve Azerbaycan arasında ve bu ister istemez Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin başlamasını da beraberinde getiriyor. Zaten bizim Türkiye olarak da ön şartımız buydu. Bir barış anlaşmasının sağlanması ve Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde bizim de normalleştireceğimiz şeklinde. Dolayısıyla biz de yine resmi pasaportlar boyutundaki geçişlerin kolaylaştırılması ve yine havayolu, Türk Hava Yolları ile doğrudan bir uçuşun başlaması, aslında normalleşme sürecindeki bir başlangıç seviyesi. Tabii bu Gürcistan'ı nasıl ilgilendirir? Bağlantısallık anlamında doğrudan ilgilendirir" dedi.

Gürcistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası arasındaki bağlantısallığı demir ve kara yolları aracılığıyla sağlayan ana güzergahlardan birisi olduğunu belirten Oktay, "Yani Bakü-Tiflis-Kars güzergahını düşünürseniz dolayısıyla oranın hem açılması hem de daha aktif kullanılması bizim arzumuz. Yani Trump Koridoru açılmış olsa ve oradaki demir yolu ağı kullanılıyor olsa veya kara yolu ağı da dahil kullanılıyor olsa bile bu bölgenin diğer ülkelerine de yansımasını biz özellikle arzu ediyoruz. İddiamız da buydu zaten. Buradaki bir normalleşme tüm bölge ülkelerini birlikte hem barış, refah anlamında hem de gelişme, kalkınma boyutunda doğrudan etkileyecek diye. Tabii ümit ederiz ki bu İran'ı da aynı şekilde, diğer bölgeleri de, Rusya da dahil, aslında buna Ukrayna da dahil tüm bölgeleri pozitif anlamda etkilesin. Bu ister istemez bölgedeki biraz önce ifade ettiğim savaş ve çatışma riskinin yüksek olduğu boyutu da beraberinde getiriyor" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD-İran geriliminin bölgeyi belirsizliğe sürüklediğini ifade eden Oktay, "Tansiyonun düşürülmesi anlamında yine parlamenter diplomasi boyutunda bizler ne yapabiliriz? Zaten gerek cumhurbaşkanlarımız cumhurbaşkanları düzeyinde, gerekse ilgili tüm bakanlıklarımız, dışişleri bakanlıkları dahil düzeyinde yoğun temaslar devam ediyor. Biz de parlamenter diplomasiyi bu çerçevede yine aktif hale getirmek istiyoruz" dedi. - BAKÜ

