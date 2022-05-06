Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlık makamında ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlık makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu'yu ziyaret edenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı. Bakan Nebati, ziyaretle ilgili Twitter'dan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title