Fuat Oktay Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya tepki göstererek, "Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs'ta bir kez daha net bir şekilde verecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 14 Mayıs'ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs'ta bir kez daha net bir şekilde verecektir." değerlendirmesinde bulundu.