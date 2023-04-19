Fuat Oktay: Bunlar Kandil'e diyetlerini ödüyorlar

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya çıkan yolları döşüyorlar. Bu bir diyettir. Parayı veren düdüğü çalarmış. Kandil bunlara diyor ki, 'Siz, bizim oylarımızla seçildiniz, haddinizi bileceksiniz, diyetinizi ödeyeceksiniz' Bunlar da o diyeti ödüyorlar" dedi.

AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri kapsamında bazı ziyaretlerde bulundu. Oktay, ilk olarak taksi durağında sürücüleri ziyaret etti. Burada vatandaşların dertlerini dinleyen Oktay, ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Oktay esnafla bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip Etimesgut Belediyesi'ne geçti. Ardından 'Muhtarlarla ve Vatandaşlarla İftar Programı'na katılan Oktay, yemeğin ardından konuşma yaptı. Oktay konuşmasında "Bugün de Ankara'nın en köklü yerleşim yerlerinden birinde; güzel Etimesgut'umuzda uhuvveti yaşıyoruz. Etimesgut'un esnafı, işletmecisi kadirşinastır dedik; kapılarını çaldık. Burada büyüklerimizle de gençlerimizle de kalpten kalbe kurduğumuz yollar var dedik, dualarınızı almaya geldik. Etimesgut'un kadınları Hayme Ana'dan el almıştır dedik; dualarınızı aldık. Bizleri her zaman coşkuyla bağrınıza bastığınız, birliğimize beraberliğimize sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bir de buranın yollarını unutanlar, makam mevki sevdası peşine düşüp Ankara'daki vazifesini elinin tersiyle itenler var. Etimesgut için bir tane projesi, vizyonu, hayali olmayanlar var" dedi.

Fuat Oktay, Türkiye Yüzyılı'nın başkenti Ankara'nın tüm ilçeleriyle marka olmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Biliyorsunuz, 2018 yılından bu yana Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilerimize bayram ikramiyesi ödüyoruz. 2023 yılı itibarıyla bu tutarı yüzde 82 artırdık ve 2 bin liraya yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bir kez olsun aksadı mı; hayır. Hangi tarihte dediysek, o tarihte ikramiyeleri hesaplara yatırdık. Fakat bu '7'li Maşa'nın' başı Bay Kemal, ne diyordu? 'Hükümetin emekliye verdiği ikramiye az, biz gelince tek seferde 15 bin lira ikramiye vereceğiz' diyordu, değil mi? Ne oldu? '7'li Maşa'nın', Bay Kemal'in Ankara Büyükşehir şubesi, bu bayramda çalışanlarına vaat ettiği bayram ikramiyelerini ödemedi. Nerede işçinin ikramiyesi? Nerede vatandaşın ikramiyesi? Bir oturup bir kalktıkları, bol keseden cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıttıkları kumar masasında mı yediler? Milletvekili transferlerinde, ittifak pazarlıklarında mı kaybettiler o ikramiyeleri? Vaat var, icraat yok. Söz var, sözünün eri olmak yok. '7'li Maşa'nın' bu Ankara Şubesi, bir de çıkmış şöyle demiş: 'Biz de yollar, parklar yaptık ama bunların açılışını, reklamını yapmıyoruz' Yol yapmışlar ama kimse farkında değil. Bunlar ancak bir şeyin yolunu yapmayı bilirler. 2019 Yerel Seçimlerinden beri de o yolları döşüyorlar zaten. Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya çıkan yolları döşüyorlar. Bu bir diyettir. Parayı veren düdüğü çalarmış. Kandil bunlara diyor ki, 'Siz, bizim oylarımızla seçildiniz, haddinizi bileceksiniz, diyetinizi ödeyeceksiniz' Bunlar da o diyeti ödüyorlar" diye konuştu.