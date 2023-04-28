Fuat Oktay, Ankara'da vatandaşlarla bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde metroya binip esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Oktay, esnaf ziyaretinin ardından Ankara'da konaklayan depremzedelerle bir araya geldi.

AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'da vatandaşlarla bir araya geldi. Akköprü Durağı'ndan metroya binen Fuat Oktay, metro girişinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı ve Yenimahalle İlçe Başkanlığı Teşkilatı'nın standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bildi aldı. Oktay, metro yolculuğu boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Ayakta yolculuk yapan Oktay, metroda gitar çalan 26 yaşındaki Ahmet Can Maden ile sohbet etti, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve metro çıkışında sokak köpeğinin başını okşadı. Oktay, seyyar tatlıcıdan gazetecilere tatlı ikram etti. Daha sonra Ostim Altıneri Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretlerde esnafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileten Oktay, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

Fuat Oktay, ziyaretinin son durağında Başkent Öğretmenevi'nde misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Öğretmenevinde konaklayan kız çocuklarına oyuncak bebekler, erkek çocuklarına ise oyuncak arabalar dağıtıldı. Depremzedelerin durumları hakkında bilgi alan Oktay ve ekibi daha sonra iletişime geçip eksiklerini gidermek üzere vatandaşların numaralarını aldı. Depremzedelerin taleplerini dinleyen Oktay, "1 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde bütün yaraları saracağız. Herkesi evlerine, işyerlerine çok daha sağlam binalarla kavuşturacağız. Allah sizlerden razı olsun, dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.