CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile eşi Hümeyra Şahin Oktay, Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 1203 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oktay, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün bayram havası içerisinde, demokrasi şöleni içinde tüm Türkiye'de sandık başındayız. Çok yoğun bir katılım var. Ankara'da şenlik havasını, demokrasi havasını yaşıyoruz. İnşallah Türkiye için hayırlı olacak. Geleceği aydın, parlak 'Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyeceğiz. Bugün 'doğru adam' için söz de karar da milletimizindir. Milletimiz kararını verecektir, hepimiz de bu karara saygı duyacağız" dedi.