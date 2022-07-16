Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6'lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde kurulu, Türkiye'nin en büyük sulama amaçlı 10 barajından birisi olan Çekerek Barajı kenarında yapılan Millet Bahçesi, Yapay Rafting Parkuru, Lavanta Bahçesi projeleri ile Doğa ve Spor Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. Törende konuşan Oktay, Lavanta Adasının 250 dönüm arazide 250 bin adet lavanta barındıran bir bahçe olarak bölgede sosyal hayata, turizme ve işlenen lavanta ürünleriyle ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. Oktay, Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yükselen yeni yatırımlar olacağını, havalimanı ve hızlı trenin hayata geçmesiyle birlikte Sorgun ve Yozgat arasında kalan Bozok OSB'nin çevre illerden de yatırım alan ciddi bir cazibe merkezine dönüşeceğini kaydetti. Oktay, şöyle devam etti:

"O gece ilk andan itibaren mücadelenin içinde yer aldığımız ruhla çalışıyor, milli duruş sahibi tüm taraflarla Türkiye ortak paydasında buluşuyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha müreffeh bir Türkiye için gerekli tüm adımları atıyoruz. Yerli-milli teknoloji atılımlarıyla, tarımsal üretimiyle, enerji projeleriyle ve altyapı yatırımlarıyla kalkınma hamlemize güç veriyoruz. 81 ilimiz ve tüm ilçelerimizde bölgesel ve yerelden kalkınmayı destekleyerek büyümeyi sürdürüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemizin kutlu yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışırken biz; ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6'lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırarak Türkiye'nin her köşesini abad etmeye çalışıyoruz. Yerelin kaynak ve imkanlarını değerlendirerek topyekun kalkınma rotasında sizlerle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.